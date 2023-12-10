Умер монтажер фильма "Гуд бай, Ленин!"

Петеру Р. Адаму было 66 лет

ЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Один из основателей Немецкой киноакадемии Петер Р. Адам умер 4 декабря на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Немецкой киноакадемии.

"В возрасте 66 лет скончался наш сооснователь и близкий друг, монтажер Петер Р. Адам", - говорится в заявлении. Киноакадемия также выразила соболезнования жене и сыну кинематографиста.

Петер Р. Адам пять раз был номинирован на премию Немецкой киноакадемии. Он был трижды удостоен этой премии - за монтаж фильмов "Комедианты-музыканты", "Гуд бай, Ленин!" и "Аноним".