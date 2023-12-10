В России создадут первый фильм об авиаучетах для изучения морских млекопитающих

Выпуск документальной ленты запланирован на 2024 год, сообщила заместитель гендиректора международного экологического фонда "Чистые моря" Анна Субботина

ТАСС, 10 декабря. Первый фильм об истории авиаучетов, необходимых для изучения морских млекопитающих, в том числе таких исчезающих видов, как каспийская нерпа, выйдет в 2024 году при поддержке петербургской киностудии "Ленфильм". Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора международного экологического фонда "Чистые моря" Анна Субботина.

"Мы проводим комплексные исследовательские экспедиции, в том числе с применением легкой авиации, с 2019 года на Черном море, в Арктической зоне РФ и на Каспии. В каждой экспедиции задействованы видеооператоры и применяется специально разработанная для самолетов система видеосъемок. Сейчас мы собираем видеоматериал о современных авиаучетах, разыскиваем видеохронику исследований, которые проводились на самолетах времен Советского Союза, чтобы создать при поддержке "Ленфильма" документальный фильм об истории авиаисследований в России", - рассказала она, уточнив, что выпуск фильма запланирован на 2024 год.

По словам Субботиной, фильм расскажет о возрождении авиаучетов в России, которые в СССР проводились на регулярной основе, потом на время были забыты, а сейчас являются эффективным и востребованным методом исследований в труднодоступных регионах. При этом в последние несколько лет при проведении авиаучетов, помимо пилотируемых воздушных судов, все чаще стали применять беспилотные летательные аппараты.

"Одним из важных эпизодов фильма станет история проекта "Душа Каспия" - первых научных исследований по изучению и спасению каспийского тюленя после занесения его в Красную книгу. В ходе первой такой экспедиции в 2021 году с помощью воздушной лаборатории - самолета Ла-8 - удалось обнаружить единственную в российской акватории залежку каспийского тюленя на острове Малый Жемчужный. Минувшей зимой в ходе авиационного ледового учета животных над акваторией российской части Каспийского моря впервые одновременно применялись сразу два вида воздушных средств, что позволило сделать максимально точную оценку численности нерпы на российской территории, которая составила около 19,5 тыс. особей", - добавила Субботина.

О каспийском тюлене

Ежегодно на побережье Каспийского моря находят мертвых тюленей. В основном ученые связывают это с природным воздействием. Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления, чья интенсивность резко возрастает при землетрясениях. Они вызывают выбросы газов, которые в маловетренных условиях формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха.

В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. В 1970-х годах, во времена освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тыс. В 2020 году вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации. По последним данным ученых, численность каспийского тюленя на территории Казахстана и России составляет около 260 тыс. особей.