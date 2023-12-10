В Архангельске статртовал фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой

Он посвящен северной народной песне в обрядах и народных гуляниях на Николу зимнего

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. XVIII Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой открылся в Архангельске, он посвящен северной народной песне в обрядах и народных гуляниях на Николу зимнего, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного русского народного хора. В смотре участвуют более 300 исполнителей.

Никола зимний (День святителя Николая) - день памяти святого Николая Чудотворца, который отмечается 6 (19) декабря. На Русском Севере были популярные Никольские гуляния и ярмарки. К этому времени рыбаки-поморы возвращались домой с морского промысла.

"Темой фестиваля стала северная народная песня в обрядах и народных гуляниях на Николу зимнего. География фестиваля в этом году расширилась. В нем принимают участие самодеятельные, народные и фольклорные коллективы из Архангельской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей. Всего у нас более 300 участников", - сказали в пресс-службе.

На конкурсе исполнителей северной народной песни коллективы покажут программы в двух номинациях: "Фольклорно-этнографические хоры и ансамбли, исполняющие фольклор своей местности в подлинной вокально-хоровой манере" и "Народные хоры и ансамбли, исполняющие адаптированный северный фольклор". В жюри специалисты Московского государственного института культуры, Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова и Государственного академического Северного русского народного хора.

Кульминацией фестиваля станет плясовая программа "Игрища с зачином". 11 декабря в 15:00 на открытой площадке на Набережной Северной Двины более 300 человек будут исполнять русскую пляску. В этот день в Архангельске ожидается около минус 17 градусов и ветер. Танцевать будут не только профессиональные исполнители, но и курсанты Архангельского морского института, студенты Северного Арктического федерального университета, Архангельского колледжа культуры и искусства, Архангельского педагогического колледжа.

Завершится смотр 13 декабря на гала-концертом. Фолк-группа "Прялица & Пряники" из Онеги исполнит народную песню "Шелкова ковыль", фольклорный коллектив Пинежского землячества "Рябиновые Зори" - рекрутскую песню "Как по первому по Невскому было проспекту". Северный хор представит на концерте композицию "Никольская ярмарка" из репертуара Антонины Колотиловой, танец "Русские коленца" и другие.

О фестивале

Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой - один из старейших фольклорных фестивалей в России. Он проводится с 1975 года. Цель конкурса - сохранение песенно-обрядовой культуры Северо-Западного региона России. Антонина Колотилова (1890-1962) - советская певица, основательница и художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора.