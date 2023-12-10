Лучшим фильмом кинофестиваля Arctic Open стал "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова

Приз за лучший дебют в полнометражном кино получила режиссер Мария Лойтер за картину "Как звезды"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Седьмой Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open завершился в Архангельске. Лучшим фильмом смотра в номинации "полнометражное кино" признана картина "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова, передает корреспондент ТАСС. Лента завоевала гран-при фестиваля.

"Гран-при: лучший игровой полнометражный фильм - художественный фильм "Снегирь", режиссер Борис Хлебников, Россия", - было объявлено со сцены.

Согласно сюжету, рыболовное судно "Снегирь" - это плавучий дом для банды морских бродяг. Их всех объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка - Никита и Максим, которых ждут испытания.

Приз за лучший дебют в полнометражном кино получила режиссер Мария Лойтер за картину "Как звезды" (Россия). В номинации "документальное кино" жюри признало лучшим фильм "Отцы" (Россия) режиссера Юрия Мокиенко. Лучшей в номинации "короткометражное кино" стала лента "Чемодан" (Иран), режиссерами которой стали Саман Хоссейнпуор и Ако Зандкарими. Специальный приз медиажюри фестиваля и приз - участие в экспедиции Арктического плавучего университета - получил документальный фильм "Оторванные" (Россия) режиссера Владимира Кривова. В конкурсе участвовали 53 фильма из 17 стран.

Часть мероприятий, запланированных на улице, из-за 30-градусных морозов пришлось перенести в помещение, в частности показ картин участников IT-квеста "Сними свое кино. Люди Севера". Морозный город произвел впечатление на гостей из других стран. "Очень холодно, но фестиваль очень гостеприимный, - поделился впечатлениями режиссер из Мексики, член жюри Хельмут Досантос. - Для меня так интересно, что можно пройти по замерзшей реке и попасть на остров".

Презентация сериала "Из поморов мы"

Одним из ключевых событий кинофестиваля стала презентация комедийного сериала телеканала СТС "Из поморов мы" с Павлом Деревянко в главной роли. Продюсеры проекта - Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. В сериале Деревянко играет самого себя - актера, который ради подготовки к роли Михаила Ломоносова отправляется на родину ученого в село Холмогоры. В съемках принимали участие жители Архангельской области, а съемочными площадками стали Петровский парк в Архангельске, Архангельский театр драмы, набережная Северной Двины, а также историко-мемориальный музей Ломоносова в Холмогорском районе.

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" - "Кинопорт. Arctic open" - реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.