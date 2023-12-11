В РНБ передадут задержанные на таможне ценные издания

В фонд библиотеки поступят 16 книг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) примет в свои фонды ценные издания, обращенные в собственность государства. Акт передачи пройдет в главном здании библиотеки, сообщила пресс-служба РНБ.

"Все эти книжные раритеты были задержаны на таможне при попытке их вывоза из страны. Незаконное перемещение крупной партии культурных ценностей было предотвращено в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Псковской таможни, УФСБ России по Псковской области и Выборгской таможни Ленинградской области", - сказали в пресс-службе. Издания будут переданы библиотеке руководителем управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Андреем Ермаковым.

Из 16 задержанных книг особый интерес представляют редкие малотиражные печатные издания, книги с историей. Это первый сборник рассказов Михаила Булгакова "Дьяволиада" с дарственной надписью автора (1926), первое издание имажинистов - поэтический сборник "Явь" (1919) с произведениями Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Василия Каменского, Галины Владычиной и иллюстрациями одного из родоначальников русского авангарда Аристарха Лентулова, одно из ранних изданий поэмы Александра Блока "Двенадцать" с рисунками Юрия Анненкова (1918).

Среди редкостей - сборник экслибрисов "Книжные знаки русских художников" (1922), альбом "Пляска смерти" Ганса Гольбейна Младшего с графикой и вступительной статьей Александра Могилевского (1923), роман Джонатана Свифта "Приключения Гулливера (1839) с гравюрами известного иллюстратора XIX века Жана Гранвиля. Изъято также издание 1922 года "Старый Воронеж", в составлении которого участвовали воронежские художники, причем некоторые иллюстрации в книге раскрашены вручную.

Как сказали в пресс-службе, издания поступят в фонды РНБ после дезинфекционных работ и фазовой консервации. На следующем этапе специалисты изучат владельческие пометы.