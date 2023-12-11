В Москве вручат премию "Звезда театрала"

Ведущими церемонии награждения станут актриса Екатерина Гусева и актер Андрей Заводюк

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. XVI церемония вручения международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" пройдет в понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, на торжественном вечере по традиции будут подведены итоги финального этапа интернет-голосования и названы имена лауреатов, набравших наибольшее количество зрительских голосов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"В этом году дирекция премии рассмотрела более 24,5 тыс. предложений, а зрители назвали почти 2 тыс. претендентов на победу в 17 номинациях. Голосование было чрезвычайно активным, и нам очень приятно, что горячую поддержку получили не только известные театры нашей страны, что вполне естественно, но и русские зарубежные театры. В нынешней ситуации это дорогого стоит", - сказал президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

Он отметил, что увидеть церемонию награждения можно будет из любой точки мира. Для этого достаточно присоединиться к прямой трансляции мероприятия, которая пройдет на сайте журнала "Театрал" и в его социальных сетях. "Впервые по инициативе дирекции премии трансляция церемонии вручения награды будет проходить с переводом на русский жестовый язык. Таким образом организаторы премии стремятся создать равные возможности для всех зрителей, включая людей с нарушением слуха. Помогать ведущим вечера в переводе на русский жестовый язык будут представители московского Театра мимики и жеста", - сообщил Яков.

Ведущими вечера станут актриса Театра имени Моссовета Екатерина Гусева и актер Театра имени А.С. Пушкина Андрей Заводюк. Режиссером церемонии выступил Филипп Гуревич.

О номинантах

Весь театральный сезон зрители участвовали в выборе лауреатов. "За право называться лучшим спектаклем большой формы конкурируют "Зойкина квартира" Евгения Писарева (Театр им. А.С. Пушкина), "Гроза" Константина Райкина (театр "Сатирикон"), "Бег" Александра Лазарева (театр "Ленком Марка Захарова"). В категории "Лучший спектакль. Малая форма" представлены спектакль "Женитьба. Почти по Гоголю" Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), "Генерал и его семья" Светланы Земляковой (Театр имени Евгения Вахтангова), "Палата №6" Евгении Богинской (Театр имени Ленсовета)", - сообщается на сайте премии.

В номинации "Лучший музыкальный спектакль" на награду претендуют работы Алексея Франдетти в Малом театре, Николая Покотыло в Оренбургском театре музкомедии и Дмитрия Петруня в театре "Русская песня". Среди режиссеров - претендентов на премию - Лев Додин ("Чайка", МДТ - Театр Европы), Владимир Панков ("Мандат", театр Et Cetera) и Нина Чусова ("Женитьба Бальзаминова", Молодежный театр "Глобус"). Лидерами в учрежденной год назад номинации "Лучший национальный театр" стали труппы Татарстана, Карелии и Адыгеи. Достойными награды среди русскоязычных театральных коллективов за рубежом зрители посчитали театры из Белоруссии, Италии и Швейцарии.

Как отметили организаторы, среди актеров поддержкой зрителей заручились, в частности, Евгения Добровольская, Светлана Крючкова, Станислав Бондаренко, Дина Корзун, Игорь Карташев и Игорь Костолевский. В категории "Лучшая роль театральной актрисы в кино" на награду претендуют Юлия Пересильд за работу в фильме "Вызов", Мариэтта Цигаль-Полищук за роль в сериале "Раневская", Елена Яковлева за образ Риммы в "Чебурашке". В аналогичной мужской номинации зрители поддержали Максима Аверина (сериал "Союз Спасения. Время гнева"), Тихона Жизневского ("Гром: Трудное детство"), Ивана Янковского (сериал "Фишер").

Легенды сцены

Всего у "Звезды театрала - 2023" 18 номинаций. И лишь в одной из них - в почетной номинации "Легенда сцены" - победители определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии.

Лауреаты в этой номинации объявляются заранее и уже известны. В этом году "легендами сцены" стали народная артистка РСФСР Людмила Максакова, которая более 60 лет служит в Театре имени Евгения Вахтангова, народный артист РФ, актер Малого театра Василий Бочкарев и народная артистка России, актриса МХТ имени А.П. Чехова Ольга Яковлева, которые также получат награды на торжественной церемонии 16-й "Звезды театрала".

Премия в номинации "Легенда сцены" присуждается за многолетнее служение искусству. Прежде этой награды были удостоены Юрий Любимов, Марк Захаров, Валентин Гафт, Василий Лановой, Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Алла Демидова, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Станислав Любшин и многие другие.

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.