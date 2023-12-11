Ледовый спектакль "Чемпионы" 9-10 декабря посмотрели 11 тыс. жителей Подмосковья

В городском округе Чехов представление посмотрели 2,5 тыс. зрителей, в Подольске - 3,5 тыс. зрителей, в Домодедове - 2 тыс. зрителей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В общей сложности 11 тыс. человек посетили за выходные ледовый спектакль Ильи Авербуха "Чемпионы" Ильи Авербуха в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

"Бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" продолжаются в Московской области. За прошедшие выходные их посетили 11 тыс. человек. Со своими номерами для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский и другие титулованные звезды фигурного катания", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 9 декабря в городском округе Чехов представление посмотрели 2,5 тыс. зрителей, в городском округе Подольск - 3,5 тыс. зрителей, в городском округе Домодедово - 2 тыс. зрителей. 10 декабря в городском округе Красногорск ледовый спектакль посетили 2 тыс. человек, в Одинцовском городском округе - 1 тыс. человек.

В дальнейшем в расписании спектаклей возможны изменения, актуальное опубликовано на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.