В Петербурге симфонический концерт иранской музыки завершит фестиваль Dairafest

Вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана выступят в городе совместно впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Концерт "Музыкальная одиссея", на котором вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана выступят совместно с классическими музыкантами Санкт-Петербурга, завершит VII Международный фестиваль искусств Востока Dairafest. Команду музыкантов-виртуозов объединил композитор и исполнитель на сантуре Фаршад Мохаммади, в таком составе они выступят в городе впервые, сообщили организаторы на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Программа концерта будет включать поэзию и музыку, в первую очередь персидскую. В целом программа основана на смеси музыкальных культур региона Средиземноморья, исследованием которых я занимаюсь, - рассказал на пресс-конференции Мохаммади. - Среди участников нашего концерта будут музыканты из Ирана, Азербайджана, Турции. Думаю, что в Санкт-Петербурге это первое событие такого формата".

В Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича будут звучать сантур - древний инструмент иранского происхождения, одновременно струнный и ударный, игра на котором требует особого мастерства; ближневосточные струнные кеманча, уд и саз; ритм создают дэф (бубен) и тонбак (персидский барабан в виде кубка). Эти инструменты нечасто можно услышать в сопровождении симфонического оркестра, подчеркивают организаторы. На сцене в этот вечер - Симфонический оркестр театра "Зазеркалье" под управлением Петра Максимова и Камерный хор Санкт-Петербургской консерватории (художественный руководитель - Антон Максимов).

"Для классических музыкантов завтрашний концерт очень сложный, потому что эта культура редко исполняется в том виде, в котором она будет представлена сейчас, то есть в первозданном. <…> Погрузиться в нее определенный труд составляет. Поэтому мы стараемся изо всех сил и надеемся, что завтра мы сможем порадовать не только слушателей, но и наших восточных гостей, чтобы они уехали с ощущением праздника", - отметил дирижер театра "Зазеркалье" Петр Максимов.

Как рассказал музыкальный куратор фестиваля и один из участников концерта Денис Кучеров, последний раз оркестр из Ирана приезжал в Петербург в 2018 году, но на его концерте звучала более адаптированная музыка. "Здесь же будут звучать авторские композиции с очень большим количеством поэзии Востока", - добавил он. На вечере прозвучат авторские произведения Мохаммади, в основу которых легли стихотворения Руми и Хайяма, а также современных поэтов. Композиции в исполнении иранского вокалиста Вахида Таджа и азербайджанской певицы Нурай Гаджизаде посвящены путешествиям, мистицизму, ностальгии, любви.

Синтез науки и искусства

VII Международный фестиваль искусств Востока Dairafest проходит в Санкт-Петербурге с 19 октября по 12 декабря. Одним из ключевых пунктов программы стала выставка "Исчезнет или превратится" - исследование о том, как сохраняют семейную память и традиции в Азербайджане, России, Турции и Узбекистане. Кроме того, на фестивале были представлены такие направления, как музыка, кино, наука и перформансы.

Фестиваль постепенно растет, развивается и выходит на новый уровень, отметил его основатель и куратор научного направления Игорь Панков. Тематика Dairafest-2024 находится в разработке. В частности, к участию в музыкальной программе планируется пригласить исполнителей из Азербайджана, Индии, Пакистана, Турции, рассказал Кучеров. Также в планах - выставочный проект, показы документальных фильмов стран Востока, проведение научной конференции и другие события. Организаторы рассчитывают, что частью программы фестиваля следующего года станут и совместные проекты с петербургским Музеем музыки.

Фестиваль Dairafest организован некоммерческим фондом развития научных и культурных проектов "Аль-Макам" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.