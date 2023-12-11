Собянин: учреждения культуры Москвы провели больше 30 международных мероприятий

Мэр отметил, что деятелей искусств из российской столицы встречают овациями на зарубежных сценах, а иностранные артисты становятся активными участниками событий в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва развивает культурное сотрудничество на международном уровне, с начала года городские учреждения культуры провели более 30 международных мероприятий в столице и за рубежом. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские учреждения культуры провели больше 30 международных мероприятий в столице и за рубежом за неполный 2023 год. Несмотря на введенные против России ограничения, культурное сотрудничество Москвы и других стран активно развивается - проходят фестивали, концерты, конкурсы и выставки", - написал мэр.

Он уточнил, что в числе состоявшихся мероприятий - музыкальный фестиваль "Песни Победы: Unity songs"; V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева; фестиваль "Музыкальная Евразия"; Международный фестиваль африканской культуры AFROFEST; участие Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в выставках российских издательств.

"Деятелей искусств из российской столицы встречают овациями на зарубежных сценах, а иностранные артисты становятся активными участниками событий в Москве", - заключил Собянин.