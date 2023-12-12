В Москве прошла премьера фильма о незрячем чемпионе в дзюдо Олеге Крецуле

Биографическую спортивную драму представили в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма "Крецул" - нетипичной биографической спортивной драмы о незрячем дзюдоисте, чемпионе Паралимпийских игр 2004 года Олеге Крецуле - состоялась в столичном кинотеатре "Синема Парк Мосфильм". Основой сюжета фильма режиссера-дебютантки Александры Лихачевой являются реальные события из жизни спортсмена, произошедшие с ним с 1997 по 2001 год, передает корр. ТАСС.

В центре фильма - мастер спорта, вице-чемпион Европы и член олимпийской сборной в Атланте Олег Крецул, который после автомобильной аварии в 1997 году навсегда теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в большой спорт. "Крецул" - нетипичный спортивный байопик о преодолении себя, о чем несколько раз указывали его создатели. Как отмечала режиссер картины, это в первую очередь человеческая история о том, "как один человек не оставил другого и они вместе добились успеха".

Лихачева рассказала ТАСС, что идея снять свой первый полнометражный фильм о Крецуле появилась у нее много лет назад, после знакомства с дзюдоистом в Кишиневе. При этом режиссер подчеркнула, что она не делает акцент в фильме на автомобильной аварии или на спортивной драме. "Этого всего в картине нет. Она другая, простая и человеческая, про трех ребят. Здесь нет спортивного пафоса и пафоса трагедии", - добавила собеседница агентства.

Актеры и роли

Съемки фильма проходили в Молдавии, Литве и Турции. Оператором в проекте выступил румынский кинематографист Мариус Пандуру, работавший с режиссерами Раду Жуде и Корнелиу Порумбою. Главные роли сыграли Никита Волков и Сергей Волков, а также Владимир Гарцунов. Готовясь к роли Крецула, Никита Волков начал заниматься дзюдо с заслуженным тренером России Евгением Кулдиным. "От себя в этой роли было очень неправильно идти, поэтому я понял - необходимо взять голос Крецула. Как сыграть тотально слепого человека? Не скажу, как я к этому пришел. Но голос - это было самое главное", - сказал актер.

По словам авторов фильма, реальные Крецул и Глигор помогали съемочной группе на всех этапах создания картины. В частности, Глигор ставил все поединки в фильме и работал вместе с режиссером над сценарием. "Олег Крецул даже приезжал к нам на съемки, - рассказала продюсер фильма Анна Шалашина. - К сожалению, достаточно сложно распознать его в фильме, но в финальном поединке в Афинах на одном татами у нас работает Никита Волков и молдавский спарринг-партнер, а на втором как раз работает Олег Крецул".

Исполнители главных ролей также познакомились на съемках со своими прототипами. "Мы познакомились с Олегом и Виталием и провели с ними какое-то время в Кишиневе. Это, конечно, во многом помогло создать необходимый образ, как Сергею Волкову, так и мне. И было очень круто, что они не диктовали ничего, дав нам полную свободу в рамках написанного сценария. Это в какой-то степени развязало нам руки и позволило творить", - сказал исполнитель роли Крецула.

Несмотря на название фильма, главный герой картины - Виталий Глигор, которого сыграл Сергей Волков. На показе фильма на кинофестивале "Короче", где "Крецул" был представлен в основной конкурсной программе, Лихачева рассказала ТАСС, что в первую очередь отталкивалась от пути, который прошел и по которому продолжает идти реальный Виталий Глигор. Волков же в свою очередь поделился, что до съемок не был знаком с историей реальных Крецула и Глигора, а опыт роли существующего в реальности человека стал для него сложным, но интересным.

"Самым интересным было смотреть этот фильм. Я очень ждал, когда посмотрю его вместе с Виталием, сидя в одном зале. И мы в Кишиневе смогли это сделать, сидели вместе с Олегом и Виталием. Это было удивительно странное ощущение, которое я ждал два года, и оно случилось. Это экспириенс, который редко можно повторить, что ты кого-то сыграл и он с тобой рядом на это смотрит. Это было удивительно и, конечно, страшно. Но мы с ним очень подружились, они стали нашими товарищами и друзьями, поэтому мы достаточно честно обсудили, что мы хотели и что получилось. Но это было прекрасно", - сказал Сергей Волков в беседе с ТАСС.

Мнение спортсменов

В российский прокат "Крецул" выйдет 14 декабря. Ранее фильм показали в Калининграде, на фестивале "КАРО. Арт" в Москве и Международном кинофестивале в Сан-Паулу. Еще одна премьера состоялась на родине Олега Крецула в Молдавии, фильм также показали на двух центральных телеканалах Кишинева. "Молдавская публика очень хорошо приняла картину. Многие знают о Крецуле, знают Олега, знают Виталия. Они там очень известные люди. Соответственно прием был теплый", - отметил основатель группы компаний METRAFILMS, продюсер Артем Васильев.

Партнером фильма выступила Федерация дзюдо России. Создатели "Крецула" подчеркнули, что с особым волнением ждут реакции профессиональных спортсменов. "Идея фильма родилась из дружбы двух замечательных людей. И эта история трогала многих, не только дзюдоистов. Это с одной стороны - трагедия, с другой - оптимистичная история дружбы двух настоящих мужчин. Это не надуманный сюжет, он взят из жизни, и тем особенно дорог. И когда к нам обратились за поддержкой, мы были удивлены и рады тому, что интересуют такие сюжеты. Виталия Глигора и Олега Крецула мы знаем хорошо. И не только как близких друзей, но и профессионалов своего дела. Людей, которые выигрывали медали самого высокого достоинства. В этой категории выступали как люди совсем невидящие, так и частично. Эту грань трудно оценить. Олег полностью невидящий человек, и он сражался на татами с людьми, которые достаточно хорошо видели. Его подвиги реальные, не написанные. Верю, что для молодежи этот фильм будет полезен", - сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Четырехкратный призер паралимпийских игр Виктория Потапова, которая боролась в одной команде с Крецулом и полностью слепая, как сам дзюдоист, отметила, что слышала в фильме голос Олега Крецула. Никита Волков назвал это главным комплиментом его работе над этой ролью.

В свою очередь Виталий Глигор, который по видеосвязи обсудил картину вместе со съемочной группой после показа, рассказал, что они все так же дружат с Олегом Крецулом. "Мои отношения с Олегом строились не за один день. И неважно, видел он или нет. Те кто знает его, знают, насколько он веселый, бесшабашный, позитивный человек. Мы шли по жизни вместе, нас объединяла работа. С ним всегда весело, интересно, и нет в этом никакого самопожертвования. Мы - спортсмен и тренер, и мы продолжаем дружить. Ничего в этом сверхъестественного нет. Для дзюдоистов это обычное дело", - сказал он.