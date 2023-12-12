В Русском театре Калмыкии откроют творческую мастерскую для детей с ОВЗ

Дети с актерами из подручных материалов научатся делать предметы из спектакля, который им покажут перед этим

ЭЛИСТА, 12 декабря. /ТАСС/. Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия откроет благодаря господдержке в начале 2024 года творческую мастерскую "Театр на столе". Проект нацелен на работу с детьми от двух до семи лет, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья, сообщил ТАСС генеральный директор театра, народный артист Калмыкии Виктор Хаптаханов.

"Благодаря победе в региональной программе "Творческие люди" нацпроекта "Культура" в начале будущего года в Русском театре Калмыкии появится творческая мастерская "Театр на столе". Мы откроем новое арт-пространство, в котором будут проходить представления для дошкольников и для детей с ограниченными возможностями здоровья для показа в литературной гостиной, на малой сцене. Уникальность проекта - в совмещении формата литературной гостиной, театральной студии и творческой мастерской, ранее такого формата в регионе не существовало, а потребность в нем есть", - сказал он.

Во время спектаклей ведущий будет читать книгу, при этом одновременно другие актеры перед детьми станут, инсценируя, озвучивать персонажей с помощью кукол и игрушек, реквизита и декораций прямо на столе. После спектакля стол превратится в мастерскую, где дети с актерами из подручных материалов научатся делать предметы из только что увиденной сказки, рассказала ТАСС автор проекта и руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горяшкиева. "Проект поспособствует увеличению интереса малышей и родителей к театру, познакомит малышей с классической детской драматургией и литературой, даст возможность творческого взаимодействия семьям, детям и взрослым", - считает она.

Новую площадку для малой сцены уже отремонтировали, театр приобрел мебель, подготовил кулисы, занавес с использованием рисунков московской художницы Любови Тощевой. Специально для показа в творческой мастерской создадут интерактивный спектакль по мотивам русских и калмыцких сказок для детей с ограниченными возможностями здоровья, добавила Горяшкиева.

Образованный в 1991 году из русской труппы Калмыцкого государственного драматического театра имени Б. Басангова, Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия с первых спектаклей сумел завоевать зрительскую любовь и популярность в регионе. Благодаря ежегодному участию в международных и всероссийских фестивалях в российском театральном сообществе сложилось мнение о труппе Русского театра Калмыкии как о неординарном коллективе с большими творческими возможностями. На сегодняшний день в репертуаре театра более 30 спектаклей - классика и современные пьесы.