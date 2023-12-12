Британский пианист Кемпф проведет концертный тур в РФ в декабре

Концерты пройдут 15 и 16 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Английский пианист Фредерик Кемпф в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что даст три концерта в России в декабре. Они состоятся 15 и 16 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря в Москве, несмотря на возможные последствия для его карьеры.

Как рассказал собеседник агентства, 15 декабря его сольный концерт пройдет в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, а 16 декабря он выступит с академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса в Большом зале. Это выступление станет частью международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", посвященного памяти народного артиста СССР дирижера Юрия Темирканова.

"Я не мог отказаться от такого предложения, всегда восхищался Юрием Хатуевичем, наши совместные выступления с маэстро в разных странах мира были счастьем, любил его большое сердце, мощь и теплоту, исходившую из каждого музыкального произведения, к которому маэстро прикасался", - сказал музыкант.

Кемпф завершит тур по России 17 декабря в Москве, в этот вечер его сольный концерт состоится в историко-культурном центре "Соборная палата".

"Не собираюсь прекращать концерты в России и готовлюсь приехать в сентябре 2024 года на встречу со зрителями Екатеринбурга и Перми", - поделился Кемпф.

Ранее из-за лояльного отношения пианиста к России шведская звукозаписывающая компания BIS records расторгла многолетний контракт с ним. Также по этой причине в 2022 году отменили его крупные гастрольные туры по Великобритании.