Выставка к 100-летию Гайдая откроется в Музее кино 22 декабря

В экспозицию вошли оригиналы и копии предметов, посвященных творчеству и биографии режиссера

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уникальные предметы из Музея кино, посвященные творчеству и биографии советского кинорежиссера Леонида Гайдая, фотоматериалы киноконцерна "Мосфильм", а также интерактивные зоны, которые станут экскурсом в мир гайдаевских героев, вошли в экспозицию проекта "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая". Выставка к 100-летию мастера откроется в Музее кино 22 декабря, сообщили в его пресс-службе.

"Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая", созданная при поддержке Министерства культуры РФ, станет доступна для бесплатного посещения с 22 декабря 2023 года. Масштабная экспозиция подведет итог серии передвижных региональных выставок, которую Музей кино провел в 2023 году в Краснодаре, Сочи, Шахтерске, а также Иркутской и Амурской областях", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли предметы государственного музейного фонда Российской Федерации, хранящиеся в Государственном центральном музее кино, - как оригиналы, так и копии предметов, посвященных творчеству и биографии режиссера. Материалы выставки относятся к созданию фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", а также менее известных широкой публике картин Гайдая. Визуальный образ экспозиционного пространства представляет собой многоквартирный дом, где живут персонажи фильмов режиссера. Гости выставки смогут в том числе оказаться на кухне Шурика, заглянуть в тайники Шпака, а также сами оказаться героями гайдаевских фильмов.

"Русского человека невозможно представить вне фильмов Гайдая. Это наш культурный код. Леонид Гайдай - режиссер, который выработал свой узнаваемый авторский стиль. Работа с актерами, музыкой, мизансценами и монтажом в его исполнении настолько филигранна, что мы с удовольствием пересматриваем его фильмы год за годом и, кажется, никогда от них не устанем. Его кино - кладезь незабываемых цитат, острот, бытовых мудростей, и на нашей выставке мы предлагаем познакомиться с их носителями поближе. Работа над этими смешными и симпатичными героями гораздо сложнее и глубже, чем кажется на первый взгляд", - цитирует пресс-служба директора Музея кино Ларису Баженову.

Выставка будет открыта для посетителей до 12 апреля 2024 года.

Леонид Гайдай (1923-1993) - российский режиссер и сценарист, народный артист СССР. Автор сценариев и режиссер фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Спортлото-82" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.