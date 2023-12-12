В Москве представят оперу "Борис Годунов" в оригинальной оркестровке в 2024 году

Премьера запланирована на 6 февраля

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Новую версию оперы "Борис Годунов" М.П. Мусоргского представит Краснодарский музыкальный театр 6 февраля 2024 года на сцене Большого театра в Москве, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Свой новый спектакль коллектив покажет на исторической сцене Большого театра России в рамках 90-летия Краснодарского музыкального театра. Премьера запланирована на 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Оперу представят в оригинальной оркестровке М.П. Мусоргского. Впервые прозвучит авторская инструментовка двух картин - "Сцена у фонтана" и "Сокольники на Днепре". В спектакле задействовано порядка 200 артистов, это солисты, взрослый и детский хоры, симфонический оркестр, балетная труппа и ансамбль казачьей песни "Криница".

Как уточняют в пресс-службе, художественное руководство Краснодарского творческого объединения "Премьера" имени Л.Г. Гатова, в которое входит коллектив Музыкального театра, активно сотрудничает с российскими учеными-искусствоведами. Отмечается, что новая музыкально-сценическая версия оперы была создана в сотрудничестве с Государственным институтом искусствознания.

Выступление кубанского коллектива в столице пройдет в год 150-летия первой постановки "Бориса Годунова" и в год 185-летия со дня рождения композитора. Гастроли пройдут при поддержке творческого объединения "Царьград. Культура".