Обновленную экспозицию Музея-лицея в Царском Селе откроют в июне 2024 года

В частности, организуют выставку, посвященную повседневной жизни императорского лицея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Обновленную экспозицию Музея-лицея в Царском Селе откроют в год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом журналистам рассказал директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов, отметив, что новую экспозицию посетители смогут увидеть уже в июне.

"Сейчас ведется большая подготовительная работа, которая будет реализована к следующему году. В залах второго этажа откроется экспозиция, посвященная повседневной жизни императорского лицея. Среди прочего, мы увидим восстановленный зал, где, начиная с 19 октября 1811 года, собирались преподаватели, а также руководство лицея. Это далеко не единственное, что мы представим, но все секреты открывать пока не буду - сохраним их до открытия, до 6 июня будущего года", - сказал Некрасов.

Он также отметил, что к каждому интерьеру, будь то столовая или учебный класс, музейщики подходят с особой тщательностью, стремясь передать убранство лицея не только через дошедшие до нас предметы того времени, но и через стихи Пушкина, а также его товарищей по учебе.

Большой комплекс работ по воссозданию исторического облика Музея-лицея был разделен на три этапа. Первый этап, включавший открытие части его интерьеров на третьем этаже и фрагмента четвертого этажа, был реализован в 1949 году по инициативе президента Академии наук СССР Сергея Вавилова. Следующий этап пришелся на 1966-1974 годы, когда были проведены масштабные работы по реконструкции лицея и максимальному приближению залов третьего и четвертого этажей к историческому облику. Третий этап посвящен восстановлению залов второго этажа, где были в основном те интерьеры, которые помнят повседневную жизнь лицеистов, Пушкина и его друзей. Царскосельский Императорский лицей был открыт 19 октября 1811 года.

О праздновании юбилея Пушкина

Президент России Владимир Путин поручил организовать празднование в 2024 году в России 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, 5 июля 2021 года был опубликован соответствующий указ главы государства.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А.С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.