Число посетителей музея-заповедника "Павловск" в 2023 году выросло почти до 2 млн человек

Это превышает показатели доковидного периода

ТАСС, 12 декабря. Государственный музей-заповедник "Павловск" в 2023 году посетили более 1,9 млн человек, что превышает показатели доковидного периода. Об этом сообщила директор учреждения Вера Дементьева.

По итогам 2022 года музей-заповедник принял более 1,6 млн посетителей. Основную часть гостей составляют петербуржцы, москвичи и гости из других городов регионов России.

"[В 2023 году] мы отметили 1,93 млн посещений. <…> Такого количества [посетителей] не было в докованные времена. <…> Это только количество [проданных] билетов без учета <…> бесплатных [посещений]", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной дню рождения Павловска.

В сопроводительной презентации Дементьевой сказано, что в этом году дворец посетили 693 тыс. человек и 1,2 млн человек посетили парк. "Это очень значительная цифра для дворца при установленном нормативе 250 тыс.", - пояснила она.

Дементьева добавила, что на реставрацию объектов до конца 2026 года к 250-летию Павловска планируется направить 850 млн рублей.

Ранее пресс-служба музея-заповедника сообщала, что за период с января по май его посетили более 505 тыс. человек, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

О музее-заповеднике

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX веков, - памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию со вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году по распоряжению правительства России ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.