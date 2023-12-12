В Петербурге открылась выставка "Ленинград - Петербург в объективе Сергея Компанийченко"

Как сообщил главный хранитель музейно-выставочного центра "Росфото" Игорь Лебедев на ней отображена жизнь города за 50 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" открыл вечером в Санкт-Петербурге выставку "Ленинград - Петербург в объективе Сергея Компанийченко". Как сообщил ТАСС главный хранитель музейно-выставочного центра "Росфото" Игорь Лебедев, выставка является своеобразной ретроспективой - на ней отображена жизнь города за 50 лет.

"На выставке представлены 145 его работ, и это тот случай, когда 50 лет истории города возможно уместить в такое количество, уровень Сергея Компанийченко это позволяет. Это фотокорреспондент, который выбирает из огромного объема материала те знаковые события, которые определили для него историю Ленинграда и Санкт-Петербурга за этот период. Тем не менее основная линия выставки - классические виды города, которыми автор явно восхищается. Он снимает то, что снимают чаще всего, но как правило с высотных точек и в разную погоду, таким образом меняя виденье человека", - рассказал Лебедев.

По его словам, самая ранняя фотография на выставке относится к периоду учебы Компанийченко в Хабаровске - тогда это были первые пробы в нелегком деле фотоискусства. Со временем они переросли в формирование своеобразной фотолетописи Петербурга. Видовыми фотографиями творчество Компанийченко отнюдь не ограничивается - за свою жизнь он снимал деревенский быт Ленинградской области 1990-х годов, беседы Ельцина с рабочими Кировского завода, первые конкурсы красоты и соревнования бодибилдеров, день смерти Цоя и даже тогда еще будущего президента России Владимира Путина. Отличительная черта, выдающая в фотографе корреспондента, - Компанийченко почти не снимает отдельных фотографий, каждой теме он посвящает длительный период подготовки, результатом которой становится целый цикл снимков. Неинтересных тем для него как будто не существует.

"Есть очень редкие фотографии, тоже снятые как серии - например, поиск в начале 1990-х в Летнем саду бомбы времен Великой Отечественной войны. Ее тогда не нашли, но он запечатлел, как скульптуры снимают и кладут на песчаные подушки, и Летний сад в этот момент абсолютно меняется", - отметил Лебедев.

Сергей Компанийченко - член правления Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, председатель секции фотографии Санкт-Петербургского творческого союза художников. Фотографией начал заниматься с детства, но только в 1990 году сделал ее своей профессией. Трижды лауреат премии Союза журналистов России, лучший фотокорреспондент Санкт-Петербурга (1995), удостоен высшей национальной премии в области фотожурналистики "Золотой глаз России" (2006).