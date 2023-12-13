В музее Приморья открылась выставка царских, советских и дальневосточных денег

В экспозиции представлено более 200 экспонатов

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Выставка "Истории денег", на которой представлены монеты и купюры царских и советских времен, а также амурские "мухинки" и приморские "краснощековки", открылась в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Примечательно, что выставка в Музее Арсеньева проходит в юбилейный для советских денег год. Именно 100 лет назад, осенью 1923 года в оборот вошли золотые монеты - червонцы, или как их стали величать позже - золотые десятирублевки. Хотя декрет Совнаркома РСФСР о выпуске банковских билетов вышел годом раньше, 11 октября 1922 года. Выставка "Истории денег" имеет ярко выраженный дальневосточный акцент. Именно наш, отдаленный от центральной части России регион, в те годы изобиловал собственными денежными знаками", - сообщили в музее.

Выставка охватывает исторический период с 1914 года по 1924 год. Представлено более 200 экспонатов - от царской монеты номиналом четверть копейки до первых денежных знаков СССР.

"После государственного переворота в 1917 году и развязанной вслед за ним Гражданской войной денежные знаки редко поступали в отдаленные регионы страны из-за разворачивавшегося революционного хаоса и расстройства железнодорожного транспорта. В такой ситуации Совнаркому ничего не оставалось, как делегировать советским властным органам на местах право печатать свои деньги достоинством не более 100 рублей", - разъяснил старший научный сотрудник музея Петр Александров, отметив, что так в Амурской области появились "мухинки", названные так в народе по фамилии председателя Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Федора Мухина. В Хабаровске, являвшемся тогда административным центром Приморской области, и на подконтрольных территориях вошли в оборот "косари" (по изображению на купюре) или "краснощековки" (по подписи главы Дальневосточного Совета народных комиссаров Александра Краснощекова).

Осенью 1918 года на Дальний Восток впервые попали казначейские знаки, выпущенные Временным сибирским правительством под руководством адмирала Александра Колчака и именовавшиеся "сибирками". Также на выставке можно увидеть "американские деньги", деньги Дальневосточной республики - "буферки", боны, собственные денежные знаки крупных торговцев, которые население стало называть "пиколаевичи", "симадки", и дореволюционные "керенки".

Специалисты считают, что историю государства можно изучать не только по летописям, хроникам и памятникам культур, но и по его денежным знакам. "Старая купюра или монета может помочь воссоздать характер той или иной эпохи, показать этапы развития государства. Таким образом, деньги не только средство обмена, но и отражение ценностей и исторических реалий", - обозначил Александров.