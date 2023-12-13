Любимова сообщила о выделении 620 млн рублей на реставрацию Ярославова дворища в Новгороде

На эти деньги планируют провести реставрацию 11 объектов культурного наследия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Реставрацию 11 объектов культурного наследия ансамбля Ярославова дворища в Великом Новгороде планируют завершить в 2024 году. Объем финансирования составил 620 млн рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании попечительского совета Новгородского музея-заповедника.

"В 2024-м году нам предстоит завершить реставрацию 11 объектов культурного наследия ансамбля Ярославова дворища и древнего Торга, расположенного непосредственно в Великом Новгороде. Выделено 620 млн рублей - прежде всего это средства национального проекта "Культура", - отметила министр.

В 2023 году в Великом Новгороде уже началась реставрация собора Рождества Богородицы Антониева монастыря, постройка которого датируется XII веком. "Работы по этому объекту, а также по церкви Спаса Преображения в Ковалеве планируется завершить в 2025-м году. 2024-й год: также начнется реставрация церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе", - уточнила Любимова.

По ее словам, в планах также реставрация Спасской башни Новгородского кремля. "Совсем недавно Минфин подтвердил финансирование в 2024-2026-м годах ремонтно-реставрационных работ на Спасской башне Новгородского кремля. Объем финансирования еще 200 млн [рублей]. Однако на территории новгородской земли и нашего музея остаются нерешенными проблемы - аварийные объекты, совершенно уникальные, на реставрацию которых пока финансирование не предусмотрено", - добавила глава министерства культуры.

Помимо этого, в Новгородском музее-заповеднике запланированы новые выставочные проекты на стыке культуры и истории. "Совсем скоро, 19 января, мы будем рады представить выставку "1944-й", которая посвящена 80-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Такой документальный историко-выставочный проект, посвященный возрождению разрушенного войной Новгорода и восстановлению из руин объектов культурного наследия. Также [откроется] нам очень дорогая выставка к 225-летию Александра Сергеевича "С Пушкиным из Петербурга в Москву". Она откроется в день рождения поэта 6 июня", - заключила Любимова.

Попечительский совет Новгородского музея-заповедника создан в 2019 году по инициативе губернатора Сергея Никитина. За пять лет работы совета удалось реализовать проекты в самых разных областях музейного строительства.