В "Художественном" в Москве 20 декабря пройдет премьера фильма "Феррари"

Мировая премьера картины состоялась в этом году на 80-м Венецианском кинофестивале

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зрительская премьера биографического фильма "Феррари" режиссера Майкла Манна пройдет в кинотеатре "Художественный" 20 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"20 декабря в "Художественном" при участии кинопрокатной компании "Каропрокат" состоится зрительская премьера байопика о легендарном конструкторе и гонщике - "Феррари" Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась в этом году на 80-м Венецианском кинофестивале", - уточнили в пресс-службе.

По сюжету Феррари, переживающий семейный и экономический кризис, решает, рискнув всем, принять участие в легендарной гонке "Mille Miglia". Майкл Манн - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий BAFTA и "Эмми", а также четырехкратный номинант на премию "Оскар". В его фильмографии такие картины, как "Последний из могикан" (1992), "Схватка" (1995), в 2019 году Манн выступил исполнительным продюсером картины "Ford против Ferrari".

"Фильм Майкла Манна - не столько байопик, сколько фильм-портрет Энцо Феррари, первоклассного инженера и визионера, основателя бренда. <...> Фильм про Феррари с Аль Пачино в заглавной роли пару десятилетий назад собирался снимать Сидни Поллак. <...> Проект с бюджетом в $95 млн в результате воплотил другой классик, Майкл Манн, которому удалось снять впечатляющее кино не столько об идеальных гоночных автомобилях, сколько о <...> глубоко страдающих людях" - приводятся в сообщении слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.