Труппа Мариинского театра покажет в Ярославле балет "Сильфида"

Балет представят 15 и 16 декабря на сцене концертно-зрелищного центра "Миллениум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Балетная труппа Мариинского театра впервые выступит в Ярославле, представив там 15 и 16 декабря "Сильфиду" Германа Левенскьольда. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Симфонический оркестр Мариинского ежегодно дает концерты на ярославских сценах, однако для балетной труппы театра предстоящие спектакли станут первыми выступлениями в этом городе. Ярославской публике будет представлен романтический балет "Сильфида" Левенскьольда. Балет будет показан 15 и 16 декабря на сцене концертно-зрелищного центра "Миллениум", - рассказали в пресс-службе.

Главные партии исполнят ведущие солисты Мей Нагахиса, Филипп Степин, Камилла Мацци и Киан Джеймс Мангис. За пультом симфонического оркестра театра - Гурген Петросян.

Балет "Сильфида" с 1981 года идет в Мариинском театре в хореографии датчанина Августа Бурнонвиля в редакции Эльзы-Марианны фон Розен.