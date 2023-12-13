В Москве прошла VII церемония вручения международной литературной премии "Буламаргъ"

В числе почетных гостей на открытии премии присутствовали также министр образования Южной Осетии Аслан Лолаев и глава Союза писателей РФ Николай Иванов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Лауреаты седьмой международной литературной премии "Буламаргъ" ("Соловей") были награждены в Культурном центре МИД РФ в Москве. Премия учреждена при содействии посла Южной Осетии в РФ Знаура Гассиева и ежегодно присуждается авторам наиболее примечательных произведений как на осетинском, так и на русском языках.

Мероприятие открыл глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, зачитавший приветственное обращение президента республики Алана Гаглоева. В числе почетных гостей на открытии премии присутствовали также министр образования Южной Осетии Аслан Лолаев и глава Союза писателей РФ Николай Иванов.

В приветствии к участникам церемонии президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил значение премии для развития и популяризации осетинского языка, для сохранения осетинской литературы. "Без языка нет нации. Несомненно, именно язык играет ключевую роль в формировании нации, - подчеркнул президент. - Премия "Буламаргъ" призвана укреплять, развивать и обогащать то величие культурного наследия, которое было заложено нашими славными предками".

Министр образования Южной Осетии Аслан Лолаев в свою очередь отметил, что 13 декабря провел встречи в Министерстве просвещения Российской Федерации. "Мы обсуждали точки соприкосновения, пути развития наших государств. Цельное понимание того, по какому вектору нам с вами двигаться, есть", - подчеркнул он.

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Лауреаты премии

В этом году совет попечителей принял решение отдельно наградить и талантливых педагогов-лингвистов. Так, одним из лауреатов соответствующей специальной номинации стал преподаватель осетинского языка и литературы средней школы №5 Цхинвала Батрадз Тедеев "за неоценимый вклад в научно-образовательный процесс".

За выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации осетинской национальной литературы в жанре прозы, народного фольклора и переводов дипломом 1-й степени был награжден Асланбек Касаев, возглавляющий Центр военно-патриотического воспитания молодежи Северной Осетии за авторский сборник рассказов, народного творчества и переводов "Хаерзаембаелаег" ("Добрый вестник").

Среди других лауреатов премии, награжденных на церемонии, - воспитатель детского сада №5 в Беслане Марина Дзагоева за сборник "Бусина желаний", а также автор-исполнитель городской песни в Осетии Алла Кокион.

Гостям вечера была представлена также выставка-экспозиция авторских гобеленов номинанта международных художественных выставок заслуженного художника Южной Осетии Владимира Гобозова.

О премии

Первое вручение премии состоялось в июле 2016 года в Цхинвале на сцене государственного киноконцертного зала "Чермен". В последующем московская площадка перехватила инициативу, премия неоднократно вручалась в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. В 2020 году совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России. Поощряются темы о выдающихся деятелях Осетии и России, важнейших исторических событиях, современной жизни.