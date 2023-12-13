СМИ: львовский балет покажет в Польше "Щелкунчика" и "Лебединое озеро" Чайковского

По информации издания "Страна", в состав труппы входят как украинские артисты из Киева и Львова, так и российские из Мариинского и Большого театров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Львовский балет Royаl Lviv Ballet покажет в Польше "Щелкунчика" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Согласно польскому сайту по продаже билетов, представления запланированы на декабрь - февраль. На часть выступлений билеты уже полностью проданы.

По информации издания, в состав труппы входят как украинские артисты из Киева и Львова, так и российские из Мариинского и Большого театров.

Royаl Lviv Ballet - частная труппа. Как сообщают украинские СМИ, руководят ей экс-солист Львовской оперы, народный артист Украины Олег Петрик и 76-летний балетмейстер из Львова Павел Сталинский.