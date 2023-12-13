В Туле открылось музейное фондохранилище на 220 тыс. экспонатов

Инициативу строительства фондохранилища поддержал президент РФ Владимир Путин, а реализация проекта проходила при содействии Министерства культуры РФ

ТАСС, 13 декабря. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыл фондохранилище областного музейного объединения на 220 тыс. экземпляров, частью которого стали выставочное пространство и реставрационная мастерская. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В фондах объединения - более 220 тыс. экспонатов. Это уникальная коллекция, в которую входят редкие произведения отечественного и зарубежного искусства. При этом в Туле никогда не было достойных условий для ее хранения. Теперь этот вопрос решился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу строительства фондохранилища поддержал президент РФ Владимир Путин, а реализация проекта проходила при содействии Министерства культуры РФ. "Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России. Сегодня мы открываем фондохранилище - это еще один серьезный шаг в развитии музейного дела в Туле", - отметил Дюмин.

Частью фондохранилища стало выставочное пространство "Фонд искусств", где уже открылась первая экспозиция "Шедевры русского авангарда". Также в Фонде функционирует мастерская, благодаря которой в Туле впервые появилась возможность реставрировать картины.

Как отметили в пресс-службе, сейчас в фондохранилище находятся иконы XVI-XVIII веков, в том числе из иконостаса Успенского собора Тульского кремля, реставрация которого недавно завершилась.