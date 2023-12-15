В Москве на выставке покажут лучшие работы конкурса "Гимн России понятными словами"

Мероприятие пройдет с 15 по 22 декабря на площадке PANORAMA360

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выставка лучших работ VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами" пройдет на площадке PANORAMA360 в столице в пятницу, сообщили в пресс-службе организаторов.

"С 15 по 22 декабря на самой высокой смотровой площадке города Москвы PANORAMA360 пройдет выставка лучших работ VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами". Иллюстрированные работы в виде постеров будут размещены в выставочных зонах площадки и доступны для всех посетителей PANORAMA360", - рассказали в пресс-службе.

Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами" - это творческий проект, который проводится в этом году уже седьмой раз и реализуется в рамках поручения президента РФ об использовании в школах государственной символики.

Участники четырех возрастных категорий выбирают из текста гимна России слова, в значении которых не уверены, работают со словарями и подбирают иллюстрации и примеры использования этих слов в литературе и кинематографе. Так, создаются работы в формате текста и изображения, видеоролика или мультфильма, передающие смысл текста главной музыкальной композиции страны.

Организатор конкурса выступает АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ.