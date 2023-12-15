В Петербурге покажут "Айсвилль" по мотивам "Снегурочки" Островского

Премьеру представит театр "Приют комедианта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Драматический театр "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге покажет премьеру а капелла мюзикла "Айсвилль" по мотивам пьесы Александра Островского "Снегурочка". Постановку осуществил московский режиссер, трехкратный обладатель "Золотой маски" Алексей Франдетти.

"От классики в этой постановке остались только события, действия и их фатальные последствия - все как в самом остросюжетном детективе. Зрителей ждут неожиданные решения, сильная партитура и самые узнаваемые голоса российских мюзиклов без какого-либо инструментального сопровождения", - рассказали в пресс-службе театра.

На маленький холодный остров Айсвилль прибывает с материка инспектор полиции, которому предстоит расследовать загадочную смерть Евы - незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь Айсвилля. Такую пьесу со стихами сочинил драматург Константин Рубинский. Музыку написал композитор Евгений Загот.

В постановочную бригаду вошли сценограф Анастасия Пугашкина, художник по костюмам Екатерина Гутковская, хореограф Светлана Хоружина. В спектакле играют актеры из разных театров города.

Ранее Алексей Франдетти поставил на этой сцене мюзикл "Дорогой мистер Смит" на музыку американского композитора Пола Гордона.