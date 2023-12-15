В Москве 2,6 тыс. зрителей посмотрели спектакли Бурятского театра оперы и балета

Гастроли проходили с 11 по 13 декабря

УЛАН-УДЭ, 15 декабря. /ТАСС/. Бурятский театр оперы и балета из Улан-Удэ завершил гастроли в Москве. Балет "Земля веры - Баргуджин Тукум" и спектакль по опере Вано Мурадели "Великая дружба" посмотрели 2,6 тыс. зрителей, сообщили журналистам в пресс-службе театра.

"Гастроли проходили 11-13 декабря в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия. <...> Всего состоялось три показа на ведущих площадках столицы - в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и на новой сцене Большого театра. Спектакли посмотрели 2,6 тыс. зрителей", - сообщили в пресс-службе.

По словам директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета Дмитрия Дылыкова, в Москву для участия в гастролях выезжали 230 сотрудников, а также приглашенные каскадеры и детский хор. "Мы благодарны зрителям за аншлаги и овации, неравнодушие и поддержку. У нас была прекрасная возможность показать свою работу, проделанный путь. Мы постарались: наши артисты, наши цеха, наши службы выложились на 100%", - отметил он.

"Великая дружба" в постановке Владимира Рылова, художественного руководителя Бурятского государственного академического театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, - история любви джигита Муртазы и терской казачки Галины. Действие оперы происходит на Кавказе в первые годы советской власти. В балете "Земля веры - Баргуджин Тукум" показан мир шаманизма и буддизма. Главные герои - души влюбленных, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении, сюжет основан на бурятской мифологии.

Жители Бурятии отмечают в 2023 году 100-летие республики. Торжественные мероприятия начались 30 мая, тогда в Театре оперы и балета в Улан-Удэ состоялось собрание общественности, прошла научная конференция "Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX-XXI вв." - для участия в ней в Улан-Удэ съехались представители из 34 регионов России и Монголии. Летом в столице Бурятии прошел Сурхарбан - народный праздник, посвященный 100-летию республики, 14 и 15 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся гала-концерт "Моя Бурятия".