ЮНЕСКО внесло в список культурных ценностей пять объектов на территории Украины

Среди них церковь Архангела Михаила в Закарпатье и здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пять объектов культурного наследия Украины внесены в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой ЮНЕСКО. Об этом сообщило Минкультуры Украины на своем сайте.

"Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой", - говорится в сообщении.

Это, в частности, церковь Архангела Михаила, расположенная в селе Ужок Закарпатской области, деревянная церковь Св. Юра, находящаяся в городе Дрогобыч Львовской области, здание Одесского национального академического театра оперы и балета, здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха и Спасо-Преображенский собор Чернигова.

7 сентября ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, это в том числе Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская лавра, ансамбль исторического центра Львова, астрономическая обсерватория Киевского национального университета и др.