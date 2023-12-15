Музей Победы продлил выставку о Курской битве

С момента открытия экспозиции 5 июля 2023 года ее посмотрели свыше 350 тыс. человек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Музей Победы продлил работу выставки "Закат Цитадели", созданную к 80-летию Курской битвы, до 31 марта 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Это связано с большим интересом посетителей к этому проекту. С момента открытия выставки 5 июля 2023 года ее посмотрели более 350 тыс. человек. Среди посетителей экспозиции были и участники Курской битвы - ветераны Иван Андреевич Слухай, Мария Михайловна Рохлина и Василий Гаврилович Пронин", - отметили в пресс-службе.

В экспозицию вошли подлинные экспонаты из фондов Музея Победы и предметы, найденные поисковым объединением "Витязь" во время раскопок в районах Курска, Орла и Белгорода. Акцент сделан на технический аспект сражения: на боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами.

"Силами красноармейцев, дорожных бригад и тысяч местных жителей 95 км магистрали [Старый Оскол - Ржава] были построены за рекордные 32 дня. Это позволило улучшить снабжение войск Красной армии, что внесло существенный вклад в победу в Курской битве", - рассказала куратор выставки, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Елизавета Голощапова.

Выставка "Закат Цитадели" является частью масштабного проекта "Шесть ударов Победы", посвященного 80-летию крунейших сражений Великой Отечественной войны.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.