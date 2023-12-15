В Петербурге состоялась премьера мюзикла "Остров сокровищ"

Сценическую версию мюзикла написал Константин Рубинский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии в Петербурге показал премьеру мюзикла Максима Кошеварова "Остров сокровищ" по одноименному роману Роберта Стивенсона. Спектакль для семейного просмотра поставила режиссер Ольга Прихудайлова.

"Мы старались использовать тему пиратов и пиастров, как точку отправления в истории, не зацикливаясь на сугубо пиратской теме. Наша задача была показать: то, что случается по пути достижения поставленной цели, оказывается порой гораздо важнее самой цели", - рассказала журналистам режиссер-постановщик.

Сценическую версию мюзикла написал драматург Константин Рубинский.

Музыкальным руководителем и дирижером выступил Алексей Нефедов, супервайзер всех проектов театра в жанре мюзикла. Романтичную сценографию спектакля-приключения создала главный художник театра Ирина Долгова. А ее коллега Елена Жукова придумала наряды для всех персонажей - от пиратов до морских сирен и призраков.

"Остров сокровищ" - второй спектакль Ольги Прихудайловой в Театре музыкальной комедии. Ранее она поставила здесь мюзикл "Я ненавижу Гамлета", за главную роль в котором приглашенный драматический актер Сергей Мигицко был удостоен минувшей осенью Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".