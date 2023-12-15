Русский музей открыл интерактивную выставку к 100-летию искусства Палеха

Экспозиция будет доступна до 14 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Русский музей в Санкт-Петербурге открыл выставочно-образовательный проект к 100-летию искусства Палеха. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, посетители смогут увидеть в Восточном павильоне Михайловского замка произведения мастеров и познакомиться с технологией производства лаковой миниатюры.

"Проект ориентирован на взрослых и детей и познакомит посетителей с яркими работами палехских художников, произведениями лаковой миниатюры, а также технологией ее изготовления. За сто лет творчества палехскими художниками сделано многое: в неподражаемой волшебно-фантастической манере оформлены спектакли, созданы театральные костюмы, проиллюстрированы детские книжки и, конечно, написано множество лаковых шкатулочек, пудрениц, баулов, ларцов", - отметили в пресс-службе.

На выставке показаны произведения лаковой миниатюры, в том числе серия из 14 тарелок "За пером Жар-птицы" Николая Лопатина, элементы театральных декораций. Часть экспонатов выполнена специально для выставки современными художниками Палеха: Яром Пикулевым, Натальей Бабановой, Еленой Щаницыной. Дополнением проекта стал альбом для чтения и творчества "Секреты лаковой шкатулки", адресованный детям от 12 лет. В дни работы выставки, которая продлится до 14 января 2024 года, предусмотрена серия мастер-классов.

Искусство Палеха зародилось еще в средние века - иконописцы этого села в Ивановской области славились своим мастерством. Они использовали мягкие плавные линии и яркие краски, а одеяния святых и орнаменты украшали сусальным золотом, поэтому их работы словно сияли изнутри. Палехская роспись в современном виде - с сюжетами русских сказок и былин появилась уже в XX веке, когда после Октябрьской революции потомственным мастерам пришлось оставить иконопись и, чтобы не утратить художественные традиции, начать работу в другом жанре. Они стали расписывать шкатулки из папье-маше, создавая на черном фоне яркие картины, покрытые лаком.