Под Псковом открыли выставку новогодних открыток эстонских и советских авторов

В экспозицию, в частности, вошли редкие открытки

ПСКОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли выставку редких новогодних открыток из фондов учреждения, которые ранее не были представлены широкой публике. Среди экспонатов эстонские открытки 1959 года, а также почтовые карточки, созданные во времена СССР мультипликатором "Союзмультфильма" Владимиром Зарубиным, сообщила ТАСС генеральный директор учреждения Светлана Мельникова.

"Сегодня в усадьбе Римского-Корсакова открылась выставка "Далекий свет открыток новогодних". В экспозиции представлены девять работ известного художника Владимира Зарубина, который работал на студии "Союзмультфильм" и участвовал в создании всенародно любимых мультфильмов "Маугли", "Ну, погоди!", "По следам бременских музыкантов". Он говорил: "Рисую конверты и открытки с моими зверушками, надеясь на самое важное: может быть, это поможет людям стать чуть добрее". Коллекционеры сейчас охотятся за такими открытками и покупают за немалые деньги", - рассказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что на открытках изображены "веселые зайчата и трусливый мишка, музыканты снеговики, добрый Дед Мороз и озорной Новый год, друзья гномы, качающиеся на елочных шарах, а также компания героев мультфильмов". "Незамысловатые сюжеты открыток Зарубина критиковали приемные комиссии, но простые советские люди выбирали именно их. После распада СССР издательство "Гознак" перестало существовать. Новые издательства отказывали художнику. Несмотря на жизненные трудности Зарубин остался в нашей памяти удивительным художником, дарившим людям настоящий праздник своим талантом", - отметила Мельникова.

Эстонская коллекция

По словам Мельниковой, в экспозиции представлены несколько очень редких открыток, которые ни разу не экспонировались, они ранее были переданы музею Александром Крийтом из Плюсского района. Семья Крийтов родом из Эстонии, многие знакомые и родные присылали им поздравления из этой страны. "Эстонские открытки отличаются лаконичностью сюжетов и красок. Это самые ценные - 1959 и 1965 года. Очень популярный мотив эстонских открыток - новогодний натюрморт. Эта мода пришла из Германии. Но упор и художники, и фотографы делали акцент на этнические мотивы. Почти в каждой открытке видны отсылки к национальным традициям, старинным обрядам и Рождеству", - пояснила собеседница агентства.

Часть экспозиции посвящена открыткам советского художника Алексея Исакова, который для их создания использовал кисти из соболиного волоса, чтобы добиться "удивительной фактуры шерсти своих персонажей". "Животные на этих открытках не мультяшные, они выписаны тщательно, со знанием предмета. И это не случайно. Алексей Исаков окончил биофак Московского педагогического университета, анатомию животных знал и понимал, как настоящий исследователь. Именно поэтому его белки, олени, косули, ежики выглядят потрясающе живыми, под стать им и атмосфера зимнего леса: чувствуется хруст снега, морозный воздух леса", - сказала гендиректор музея.

Она напомнила, что в советское время празднование Рождества было не принято, но рождественские символы очень часто встречались в эстонских новогодних открытках: на них изображали яблоки, традиционное печенье пипаркукас, свечи, деревянные кружки с вырезанными солярными узорами и знаками плодородия.

"Деревянные миски предназначались для рождественской каши, которую обязательно подавали на праздничный стол. В России, кстати, тоже кашей угощали души предков, но у нас эта традиция забылась. Часто на открытках встречаются и изображения льняных вышитых поясов. Эстонцы считали пояс мощным оберегом. Мужчине он придавал силу и крепость, а женщину наделял здоровьем и способствовал рождению детей", - отметила Мельникова.