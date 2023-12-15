В Москве открылась выставка работ русского авангардиста Павла Филонова

На экспозиции представили более 60 произведений художника

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 60 произведений художника Павла Филонова (1883-1941) представили на выставке в Зарядье, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Это совместный проект РОСИЗО и Русского музея, который проходит здесь и будет проходить до середины марта. 20 лет Москва не видела работы Павла Филонова в таком объеме. С чувством гордости и радости мы делимся с вами такими невероятными проектами, наследием потрясающих мастеров", - сказала министр культуры России Ольга Любимова на открытии проекта.

В экспозиции представлены картины из цикла 1910-х годов "Ввод в мировой расцвет", в частности, "Пир королей", "Крестьянская семья (Святое семейство)", "Перерождение интеллигента (Перерождение человека)"; абстрактные композиции, "Головы" и изображения зверей, исполненные в 1920-е годы. Помимо этого, зрители увидят работы 1930-х годов на производственные темы, в том числе "Ударницы швейной фабрики "Красна заря".

В экспозиции также представлена одна из последних работ художника "Лики", написанная в 1940 году.

Выставочный проект сопровождается пояснительным текстом, в котором кураторы постарались объяснить посетителям основные мотивы творчества художника.

Павел Филонов - русский и советский художник, иллюстратор, один из лидеров русского авангарда. Является основателем и теоретиком аналитического искусства. Первый показ его работ в России состоялся в 1988 году.