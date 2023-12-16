Фильм из Европы открыл показы на Хайнаньском международном кинофестивале

Показ картины "Другой Лоренс" стал его премьерой на большом экране в Азии

САНЬЯ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Показом совместной киноработы Бельгии и Франции "Другой Лоренс" (L'Autre Laurens, 2023) режиссера Клода Шмитца началась программа 5-го Хайнаньского международного кинофестиваля в городе Санья (южная провинция Хайнань). Киносмотр продлится до 22 декабря и завершится вручением главной награды - кинопремии "Золотой кокос".

Показ этого фильма стал его премьерой на большом экране в Азии. Весной фильм входил в программу Каннского фестиваля.

Конкурсная программа и жюри

Согласно данным организаторов, в общей сложности в 2023 году было получено свыше 4 тыс. заявок на показы из 109 стран и регионов мира. Председателем жюри нынешнего киносмотра выбран известный турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, который является обладателем множества наград Каннского кинофестиваля, включая "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Зимняя спячка". Вместе с остальными членами жюри он будет оценивать отобранные для конкурсной программы фильмы в трех категориях: художественные фильмы, документальные картины и короткометражные работы.

В этом году в основную конкурсную программу кинофестиваля было отобрано в общей сложности 24 фильма. Из них 12 художественных фильмов, 4 документальные ленты и 8 короткометражных картин со всего мира. В конкурсный раздел киносмотра попали работы из таких стран, как США, Нидерланды, Иран, Швейцария, Италия, Китай, Франция, Австрия, Великобритания, Камерун, Дания, Филиппины, Чехия, Сингапур, Коста-Рика и Индия.

Награда кинофестиваля "Золотой кокос" будет присуждаться в таких номинациях, как "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Лучшие технологии", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

За время проведения кинофестиваля по всему острову зрители смогут увидеть порядка 100 различных фильмов, которые не вошли в основную конкурсную программу. Показы организованы в кинотеатрах таких городов, как Санья, Хайкоу, Даньчжоу, Лэдун, Линшуй и Учжишань.

В отличие от предыдущих кинофестивалей, новый раздел под названием Hainan Regard привлечет внимание зрителей к фильмам менее известных студий и кинематографистов, в частности, из таких стран, как Казахстан, Индия и Италия, а также Специального административного района Гонконг и провинции Хайнань.

Кинофестиваль на Хайнане

Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и Нури Бильге Джейлан.

Это самый молодой кинофестиваль в Китае, но он уже успел привлечь к себе внимание как аудитории, так и специалистов. Киносмотр проводится при поддержке Государственного управления кино при совместном участии Центрального радио и телевидения Китая и народного правительства провинции Хайнань.