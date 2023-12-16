Пушкинский музей представит выставку, посвященную римскому архитектурному ландшафту

Экспозиция будет открыта с июня по сентябрь 2024 года в Главном здании музея на Волхонке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная римскому архитектурному ландшафту, откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в июне следующего года. Кураторами проекта выступят директор музея Елизавета Лихачева и архитектор Максим Атаянц. Об этом журналистам сообщили в Министерстве культуры России.

"В разные эпохи художники наблюдали разный Рим - и видели его по-разному. Выставка архитектурной графики и живописи посвящена изменению римского архитектурного ландшафта и смещению акцентов в его изображении. Проект организован совместно с архитектором, графиком, историком античной архитектуры Максимом Атаянцем", - отмечается в сообщении.

Выставка будет открыта с июня по сентябрь 2024 года в Главном здании музея на Волхонке.

Помимо этого, в Главном здании откроются сразу несколько масштабных экспозиций. В марте следующего года посетители увидят выставку "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко". Это первая выставка итальянского натюрморта в нашей стране, на которой будет представлено свыше 60 произведений из крупнейших российских собраний. Среди художников неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, Паоло Порпора, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, Микеланджело Черквоции, флорентинец Якопо Кименти да Эмполи и другие мастера.

В октябре здесь откроется проект "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века: картины и рисунки из музеев и частных собраний России". На выставке презентуют более 80 экспонатов, отражающих основные этапы развития фламандского натюрморта и разнообразие его типов.

Галерея искусств

На Волхонке, 14 в ноябре следующего года стоит ожидать выставку, посвященную коллекции мецената Сергея Щукина. Это насчитывающая более 130 предметов коллекция египетских древностей, итальянская и нидерландская живопись, европейская резная деревянная скульптура эпохи барокко, рассказали в министерстве культуры.

Сергей Иванович Щукин знаменит благодаря своему собранию нового зарубежного искусства. Помимо нового европейского искусства, он собирал произведения старых мастеров, многочисленные артефакты культуры Древнего Египта, цивилизаций Китая и Японии, коллекции фарфора, древних русских икон. "В таком окружении, казалось бы, хорошо знакомая фигура Щукина предстает в совершенно новом, непривычном свете", - отметили в министерстве.

Пушкинский музей также планирует провести ряд выставок и фестивалей в своих филиалах в регионах, в том числе Кураторский форум и Artweekend 2024 в Санкт-Петербурге в июне следующего года.