В Ивановской области открылась выставка картин-мозаик из кубиков Рубика

В экспозиции представлены 20 работ

ТАСС, 16 декабря. Выставка по мотивам известных картин открылась в Левитановском культурном центре Плесского музея-заповедника Ивановской области, работы выполнены в виде мозаик из кубиков Рубика. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"В экспозиции представлены 20 работ, большинство из них созданы специально для выставки в Левитановском культурном центре. Мозаики выполнены в форме квадратов из 100 кубов 3x3x3, собранных автором вручную и сплетенных между собой", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Плесского музея-заповедника, на выставке представлены работы по мотивам известных картин "Бирюзовая Мэрилин" Энди Уорхола, "Микки" Дэмиена Херста, автопортрет Исаака Левитана и многие другие. Большинство мозаик имеют зеркальный двусторонний паттерн в инверсивных цветах кубика Рубика, когда красный цвет противопоставляется оранжевому, синий - зеленому, белый - желтому. При наведении камеры смартфона на работы создается впечатление, что они сделаны из кристаллов.

Автор выставки 16-летний Андрей Маслов входит в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, собирающий кубик Рубика на бегу. Молодой человек является автором самой большой в мире двусторонней мозаики из 4,8 тыс. кубиков Рубика, что также отмечено к книге рекордов. В прошлом году в партнерстве с Русским музеем в Санкт-Петербурге прошел перформанс Маслова по сборке мозаики из 660 кубиков Рубика по мотивам полотна Казимира Малевича "Спортсмены".