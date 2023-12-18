Свердловская область совместно с епархией снимет фильм для проекта "Киноуроки в школах"

Съемки могут занять около полугода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и молодежной политики, правительство Свердловской области и Екатеринбургская епархия снимут фильм для проекта "Киноуроки в школах": планируется отразить достопримечательности региона, привлечь к съемкам школьников. Об этом сообщил ТАСС митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

"Мы планируем вместе с Министерством образования и молодежной политики и правительством Свердловской области снять фильм в рамках проекта "Киноуроки в школах". Есть договоренности, что один из фильмов мы будем снимать у нас, с нашими школьниками. Мы выберем яркую общечеловеческую ценность для главной темы, соберем интересных ребят, найдем запоминающиеся красивые места для съемок в городе и области", - сказал он, уточнив, что фильм будет посвящен одному из духовно-нравственных качеств личности и отразит достопримечательности региона.

Митрополит отметил, что цель фильма - обеспечить зрителю эмоциональный подъем. "Очень важно, чтобы после просмотра фильма дети с педагогом реализовали собственный проект, который даст возможность каждому школьнику стать носителем этой ценности", - подчеркнул он.

По данным собеседника агентства, съемки могут занять около шести месяцев.

Проект "Киноуроки в школах России" нацелен на создание системы воспитания детей и молодежи на основе художественных фильмов, рекомендованных Министерством просвещения России, в которых раскрываются темы дружбы, мужества, чести. Целью проекта является создание 99 детских кинокартин и обеспечение педагогов более 43 тыс. школ страны образовательными материалами для воспитания детей и молодежи на фильмах.