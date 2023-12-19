В Малом театре покажут спектакль "Трудный экзамен"

Постановку подготовил театральный коллектив Классического пансиона МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Показ спектакля "Трудный экзамен" театрального коллектива Классического пансиона МГУ имени М. В. Ломоносова состоится на сцене на Большой Ордынке в Малом театре, сообщила пресс-служба Российского общества "Знание".

"Коллектив стал лауреатом конкурса постановок Всероссийского просветительского проекта "Знание. Театр" в Москве и теперь готов показать постановку широкой аудитории на профессиональной сцене", - говорится в сообщении.

Проект "Знание. Театр" реализуется обществом "Знание" при поддержке Минкультуры РФ в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников". Всего проект собрал более 2 тыс. работ от школьных, студенческих и любительских театральных коллективов со всей страны. Лауреатов конкурса определил экспертный совет конкурса, который возглавил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Всероссийский проект "Знание. Театр" существует уже три года, и каждый раз мы пытаемся предложить в рамках него что-то новое и интересное. Например, в прошлом году у нас проходил конкурс на лучшую пьесу, а в этом мы предложили ребятам прислать на суд профессионального экспертного жюри свои собственные постановки. В целом проект дает возможность познакомиться с искусством через самые разные форматы: лекции, мастер-классы, марафон, творческие встречи и другое", - привели в пресс-службе слова гендиректора Российского общества "Знание" Максима Древаля.

Заявки на конкурс на лучшую постановку пьесы "Трудный экзамен" принимали с 15 апреля по 31 октября. Гран-при выиграл театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Х. Тхабисимова. Победители показали свой спектакль 9 ноября на Международной выставке-форуме "Россия". В ноябре и декабре также прошли показы лауреатов конкурса в разных регионах. Возможность показать свою версию спектакля на профессиональной сцене в своем регионе получили молодежные театральные коллективы, отмеченные экспертным советом. Их уже увидели зрители в Барнауле, Благовещенске, Волгограде, Донецке, Екатеринбурге, Луганске, Краснодаре, Майкопе, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Саратове, Улан-Удэ, Уфе, Чебоксарах и Якутске. 19 декабря свое прочтение пьесы представит в Москве театральный коллектив Классического пансиона МГУ имени М. В. Ломоносова.