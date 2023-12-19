В Петербурге открыли выставку о традициях импрессионизма в советской живописи

В экспозицию вошли более 100 работ художников ХХ века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открыл масштабный выставочный проект "Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи". В экспозицию вошли произведения, предоставленные 27 российскими музеями.

"Мы решили показать советское искусство сквозь ракурс и эстетику импрессионизма, потому что это было самое мощное художественное направление XX века, которое в принципе изменило художественное мировоззрение, оптику зрения. В экспозиции очень разные художники: и те, которые были последователями, приверженцами импрессионизма начиная с начала века, и эту тенденцию они вынашивали на протяжении всей своей жизни, и художники, которые были совершенно другого направления", - сказала в преддверии открытия выставки для широкой публики директор МИСП Марина Джигарханян.

Работа над выставкой велась более 1,5 лет, на ней представлено в общей сложности более 100 работ художников ХХ века. Произведения таких мастеров, как Юрий Пименов, Петр Вильямс, Игорь Грабарь, Борис Иогансон, Владимир Лебедев, Роберт Фальк, Исаак Бродский и других, а также авторов, в силу разных обстоятельств не привлекших внимание исследователей, таких как Александр Исупов, Михаил Демидов, Виктор Мей, Ирина Бройдо (их живописные произведения демонстрируются в Санкт-Петербурге впервые), помогают выстроить достоверный облик культуры советского периода, осознать и понять многие проявления художественных поисков, отметили организаторы.

Экспозиция состоит из нескольких разделов: пейзаж, портрет, а также раздел, посвященный жанровой живописи. Последний, по словам организаторов, представляет наибольший интерес с точки зрения связи советского искусства с идеологическим дискурсом эпохи. В этом разделе произведения отображают процессы труда и отдыха: на них запечатлены люди, которые заняты уборкой урожая, ловлей рыбы, строительством плотов на воде или стиркой белья, ударники труда, молодые фабричные работницы и колхозницы.

Картины из своих собраний для выставки предоставили музеи Москвы и Санкт-Петербурга, а также Архангельска, Владимира, Вологды, Иванова, Кирова, Костромы, Нижнего Новгорода, Палеха, Перми, Плеса, Сергиева Посада, Твери, Тулы, Череповца и Ярославля. Выставка будет открыта до 10 марта 2024 года.