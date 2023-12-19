"Историю пугачевского бунта" Пушкина выставят на торги за 4,5 млн рублей

Стартовая цена составит 4,5 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" 21 и 23 декабря проведет торги, на которых представит редкие произведения из наследия русских писателей, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. В числе лотов - "История пугачевского бунта" Александра Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома.

"Издание, по всей видимости, успеха у читателей не имело, поскольку после смерти поэта на его квартире было найдено 1 750 непроданных экземпляров. Таким образом, большинство из существующих экземпляров можно назвать мемориальными - есть все основания считать, что Пушкин лично держал их в руках. Стартовая цена за раритет объявлена 4 500 000 рублей", - отметили в пресс-службе.

На задней части обложки первого тома издания есть ярлык антикварной книжной торговли Василия Клочкова, внучатого племянника знаменитого русского книгоиздателя Александра Смирдина.

Помимо этого, на торги выставят полный комплект редкого издания Павла Сумарокова "Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду" в двух частях. Стартовая ставка по раритету составит 6 млн рублей. В торгах также участвует пропавшая рукопись русского просветителя и ученого Федора Каржавина "Жизнь славнаго французскаго разбойника Картуша", изданная в 1766 году. Ее оценили в 2,5 млн рублей.

Не менее интересными редкостями стали рукопись Константина Бальмонта "Из французских народных песен. Песня пахаря" (250 тысяч рублей), экземпляр сказки "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена из библиотеки цесаревича Алексея (120 тысяч рублей), последнее прижизненное издание "Басни И.А. Крылова. В девяти книгах" (200 тысяч рублей), литография "Умирающий Казимир Малевич" Ивана Клюна (150 тысяч рублей) и другие предметы искусства.