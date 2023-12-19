Патриарх Грузии заявил, что Иоселиани затрагивал важнейшие для страны темы

По словам Илия II, несмотря на то что режиссер Отар Иоселиани провел большую часть жизни во Франции, забота о родине всегда представляла цель его жизни

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Грузинский режиссер Отар Иоселиани, умерший на 90-м году жизни, в свои фильмах затрагивал темы, которые были чрезвычайно важны для страны того времени. Такое мнение выразил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"Несмотря на то, что он (Иоселиани - прим. ТАСС) большую часть жизни провел во Франции, забота о родине всегда представляла цель его жизни. Поэтому он всегда писал: "Я люблю людей всех национальностей, однако превыше люблю свою нацию". Своим творчеством он заострял внимание на таких темах, которые в то время были важнейшими для Грузии", - говорится в заявлении, опубликованном в связи со смертью режиссера.