В Тбилиси похоронили режиссера Отара Иоселиани

Режиссер умер на 90-м году жизни

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Грузинский режиссер Отар Иоселиани, умерший на 90-м году жизни, похоронен на Вакийском кладбище в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".

Как сообщается, режиссера, который умер в Тбилиси 17 декабря, проводили члены семьи, а также общественные деятели и обычные граждане.

Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал на киностудии "Грузия-фильм". В 1962 году снял свой первый короткометражный фильм "Апрель". Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль".

В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию и там продолжил заниматься кинематографией. В 1992 году режиссер снял фильм "Охота за бабочками", который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства. В 1984 году он стал Народным артистом Грузинской ССР.