В Новосибирске представили спектакль по фильму "Фарго" с российскими героями

Действие постановки разворачивается в Сибири

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Новосибирский театр "Старый дом" представил спектакль по мотивам американского фильма "Фарго", удостоенного нескольких премий "Оскар". Действие постановки разворачивается в Сибири, передает корреспондент ТАСС с премьеры.

"Работа со сценарием была в несколько этапов. В самом начале мы с драматургом обсуждали какой-то общий план, что мы хотим сделать и насколько близко мы будем делать к оригинальному сценарию, потому что есть фильмы, есть сценарии и есть огромное количество еще фан-арта. Мы решили, что не хотим буквально повторять фильм, буквально повторять его эстетику, а сюжетно как-то применить эту историю к себе", - сказал режиссер Евгений Маленчев.

В центре сюжета продавец автомобилей Герман, который заказывает похищение собственной жены, чтобы вынудить богатого тестя заплатить за нее выкуп. Однако план рушится, и ситуация выходит из-под контроля. Как отметил Маленчев, в своих интервью братья Коэны, описывая городок Фарго, где и происходят все события, сравнивали его с Сибирью. Однако в спектакле местом действия выступает не конкретный город, а просто заснеженное пространство.

Как подчеркнул режиссер, для создателей спектакля было принципиально важно делать не инсценировку фильма, переводя на русский язык имена героев, а применить эту историю к себе в этом конкретном времени и пространстве. Одним из ключевых образов спектакля стал снег, который покрывает не только сцену, но и лица актеров. По словам режиссера, это позволяет создать эффект сюрреалистичности происходящего.

Фильм "Фарго" американских режиссеров Джоэла и Итана Коэнов вышел на экраны в 1996 году. Картина собрала около 60 кинонаград, в том числе две премии "Оскар" за лучший сценарий и лучшую женскую роль.

Ранее премьера намечалась на 2022 год, однако позднее ее перенесли в связи со сменой руководства в учреждении.