В Мариинке пройдет месяц Джакомо Пуччини в честь 165-летия композитора

Марафон показов произведений пройдет на трех сценах с 8 января по 1 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр запустит в наступающем году новый музыкальный проект - "Месяц Джакомо Пуччини" в честь к 165-летия со дня рождения композитора (1858-1924). Об этом сообщила пресс-служба театра, объявив, что марафон показов произведений пройдет на трех сценах с 8 января по 1 февраля.

"В репертуар Мариинского театра входит девять полномасштабных и одноактных опер великого итальянца. Все они прозвучат в рамках тематического "Месяца Джакомо Пуччини в Мариинском". Подарками публике станут также концертное исполнение 23 января редкой оперы "Ласточка" и струнный квартет "Хризантемы" (21 января) на концерте Страдивари-ансамбля Мариинского театра", - рассказали в пресс-службе.

Тематический абонемент откроется 8 января полусценическим исполнением оперы "Манон Леско". Затем будут показаны спектакли "Мадам Баттерфляй" (15 января), "Турандот" (17 января), "Богема" (18 января), "Тоска" (28 января), "Девушка с Запада" (30 января). Марафон завершится 1 февраля на исторической сцене показом одноактных опер "Плащ", "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки".

Дата рождения Джакомо Пуччини приходится на 22 декабря 1858 года.

Композитор, органист и хормейстер, он вошел в историю мировой оперы как один из ярких представителей "веризма" в музыке, углубивший и расширивший это направление. Некоторые исследователи называют его крупнейшим итальянским оперным композитором после Джузеппе Верди.