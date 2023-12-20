В Нижнем Новгороде открыли выставку, посвященную деревне Сеп в Удмуртии

В экспозицию вошли предметы из Народного музея исчезнувших деревень, изделия из глины, текстиля, а также аудиозаписи экспедиционной деятельности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Выставку "Тау, Сеп / Спасибо, Сеп", посвященную творческому осмыслению повседневности удмуртской деревни, ритма ее жизни и философии быта, открыли в нижегородском центре современного искусства "Арсенал", передает корреспондент ТАСС.

"В деревне Сеп последние несколько лет происходили активные культурные процессы, все это работало через актуализацию того культурного наследия, которое сами же жители и находили, поднимали, сами участвовали в экспедициях, находили какие-то песни, сказки, былички. Дальше придумывали, как это все снова сделать интересным и понятным. В результате появлялось много разных вещей - от детских рисунков и глиняных фигурок, заканчивая произведениями художников, которые приезжали туда в арт-резиденции", - рассказала ТАСС начальник отдела выставочных проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина ("Арсенал") Дарья Ткачева.

По ее словам, на выставке представлен разрозненный материал, но объединенный территорией деревни Сеп, пространствами, мифами, историей. "Наша задача состояла в том, чтобы взять эти разрозненные очень разные по качеству культурные материалы и попытаться показать атмосферу. Рядом мы видим работы художников, работы детей, коврики 102-летней бабушки", - добавила собеседница.

На выставке представлены предметы из Народного музея исчезнувших деревень, которыми еще совсем недавно пользовались в быту, изделия из глины, дерева, текстиля, созданные руками жителей Сепа, работы фотографов и художников. Экспозицию дополняют текстильные объекты современных художников. Важной частью выставки стали аудиозаписи экспедиционной деятельности жителей деревни и записи из фонда Публичного архива традиционной культуры севера Удмуртии.

Еще один куратор выставки, ведущий специалист отдела творческих проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина Александр Юминов рассказал, что проект - это не отчет о проделанной социокультурной работе, а скорее художественное осмысление тех изменений, которые происходили в Сепе за последние восемь лет.

"Но дотошный зритель может легко разглядеть, как меняется система культурных взаимоотношений между городом и деревней. Чаще всего деревенская жизнь воспринимается как декорация для верификации представлений городских жителей о традиционном укладе жизни, что ставит деревню в условную позицию "хранителя традиции", превращая эту самую традицию в лубочную декорацию, а жителей - в статистов. Мы же показываем широкой аудитории, как можно преобразовывать территорию средствами культуры, благодаря новым художественным практикам и музейным технологиям предлагаем возможность вдохновиться новым мироощущением, которое транслируют жители Сепа", - сказал Юминов.

Об "Арсенале" и деревне

Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Нижний Новгород, Арсенал) - одна из ведущих региональных институций, которая с 1997 года реализует многочисленные выставочные и междисциплинарные проекты, а также просветительские, детские и инклюзивные программы. Новая творческая институция, расположенная в здании "Арсенала" в Нижегородском кремле, работает с локальной культурной идентичностью, представляет современный художественный процесс и интегрирует классическое искусство в актуальный контекст. С 2020 года - Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Деревня Сеп располагается на территории Игринского района Удмуртии, находится в 15 км к востоку от районного центра - поселка Игра. Населенный пункт является одной из культурных визитных карточек региона. В Сепе находится Народный музей исчезнувших деревень. Деревня является открытым творческим пространством, куда приезжают люди разных взглядов, возрастов, профессий и мест проживания.