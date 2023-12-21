"Известия": "Союзмультфильм" стремится выйти на крупнейшие телеканалы Китая

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, в планах также параллельно наладить сотрудничество с ЮАР, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Азией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" нацелен попасть на крупнейшие телеканалы Китая. Об этом сообщила "Известиям" председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Глава компании отметила, что сейчас у "Союзмультфильма" в производстве 12 сериалов одновременно, но при этом пока студия не может рассчитывать на существенную прибыль без крупных зарубежных сделок. Как уточняет издание, главной целью "Союзмультфильма" является китайское ТВ и параллельное налаживание сотрудничества с ЮАР, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Азией.

"Если бы у нас был российский рынок в совокупности с КНР, азиатским, Ближним Востоком, нам бы хватило заработка, - поясняет Слащева. - Но мы пока еще в начале пути, хотя уже заключено довольно много сделок с Таиландом, Вьетнамом, Брунеем, Мьянмой, Сингапуром. Есть успехи на ближневосточном направлении, где сериалы "Союзмультфильма" с декабря стартуют на крупнейших платформах и телеканалах. Но главного рынка - Китая - нет в том смысле, чтобы выйти в прокат, или сериалу попасть на их федеральный телеканал. Мы продали пять наших сериалов на онлайн-платформы Китая. Но цель - попасть на канал типа CCTV Kids, аналог нашей "Карусели".

Кроме того, на выход на китайский рынок нацелен и Disney, и "Союзмультфильму" приходится конкурировать с ним за место на всех платформах. "Мы внимательно следим за зарубежными компаниями, особенно за их ребутами, - объясняет Слащева. - Warner Bros. Animation, например, выпустили в сопроизводстве новых "Тома и Джерри", сделали отдельную версию для азиатского рынка. Они смотрят в сторону тех же рынков, что и мы, понимая, как трудно туда пробиться".

Источники киностудии сообщили "Известиям", что после февраля 2022 года "Союзмультфильм" потерял не только доходы от зарубежного рынка, также уехало немало специалистов - далеко не все уволились, многие работают удаленно или в гибридном формате, но заменить их некем.