На фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве пройдет более 120 ледовых шоу

Программу подготовили известные фигуристы и чемпионы Олимпийских игр

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Известные фигуристы и чемпионы Олимпийских игр покажут гостям фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве более 120 ледовых представлений. Об этом сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"С 22 декабря по 8 января на трех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдет более 120 ледовых шоу <...>. Представления покажут на катке в центре столицы - на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1б) и Марьино (улица Перерва, владение 52). Расписание можно посмотреть на официальном сайте "Московских сезонов. В афише - "Щелкунчик", "Белоснежка", "Золушка", "Царевна-лягушка" и "Золотой ключик", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, программу подготовили известные фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Зрители увидят как лучшие ледовые шоу, представленные в рамках фестивалей прошлых лет, так и премьеры. Шоу будут проходить ежедневно с 15:30 до 20:00. Уточняется, что среди авторов и постановщиков - олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев. Для удобства зрителей установлены трибуны - на площади Революции они рассчитаны на 800 человек, а на двух других - на 400.