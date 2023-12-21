Русский музей начал открытую реставрацию картины "Последний день Помпеи"

В одном из залов Корпуса Бенуа установят стеклянное ограждение, за которым будет видно, как работают реставраторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей начал реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Работа реставраторов будет вестись в экспозиционном зале, и за ней смогут наблюдать посетители, сообщила журналистам генеральный директор музея Алла Манилова.

"Готовясь к огромной выставке Карла Брюллова, которую мы откроем в конце 2024 года в честь его юбилея, мы не могли не подумать о том, что его главный шедевр - картина "Последний день Помпеи" нуждается впервые за свою почти 200-летнюю историю в настоящей комплексной научной реставрации. Мы решили, что люди, которые приходят в Русский музей, не должны быть лишены свидания с главным шедевром и вершиной творчества великого Карла. Поэтому у нас родилась идея поместить реставрационный процесс за стекло, сделав его впервые в нашей практике абсолютно доступным для граждан", - сказала Манилова.

Как пояснила ТАСС главный хранитель музея Ольга Бабина, в одном из залов Корпуса Бенуа, куда уже доставлена картина Брюллова, будет установлено стеклянное ограждение, за которым будет видно, как работают реставраторы.

"У нас нет мастерской, где можно было бы реставрировать такие произведения. Мы уже использовали экспозиционный зал при реставрации картины Нестерова, но тогда была глухая стена. Теперь здесь будет стекло, и любой зритель может заглянуть и увидеть, как проходит реставрация", - сказала Бабина. Рядом с залом будут располагаться информационные материалы и экран, которые будут рассказывать о картине и ее реставрации.

В процессе работы над картиной планируется очистить ее от поздних наслоений - записей и большого количества лака, укрепить основу, отреставрировать раму. Все этапы работ проходят под контролем реставрационного совета, подчеркнула Бабина.

Картина Брюллова

Брюллов написал "Последний день Помпеи" в 1833 году после посещения в Италии археологических раскопок древних городов Помпеи и Геркуланума, погребенных при извержении Везувия 24 августа 79 года. При создании картины он изучал исторические источники, в том числе письма очевидца, историка Плиния Младшего. Полотно изображает не только трагедию народа, гибнущего в столкновении со стихией, но и символизирует смену исторических эпох - зарождение на обломках языческого мира христианской цивилизации.

Картина размещалась в Санкт-Петербурге в Эрмитаже и Академии художеств, а в 1897 году была передана в создаваемую в то время коллекцию Русского музея императора Александра III.