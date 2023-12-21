В Париже неизвестная картина Фрагонара ушла с молотка за €3,2 млн

Итоги аукциона многократно превысили стартовую цену в €400 тыс., сообщает агентство AFP

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Неизвестная картина французского художника XVIII века Жан-Оноре Фрагонара "Молодая девушка в шляпе" (Jeune fille au chapeau) продана на аукционе в Париже за €3,2 млн. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на организатора торгов - аукционный дом Boisgirard-Antonini.

Итоги аукциона многократно превысили стартовую цену в €400 тыс.

Картина была написана Фрагонаром в период службы при королевском дворе между 1770 и 1775 годами. После этого в течение 100 лет полотно хранилось в одной из парижских семей, а затем его следы были утеряны.

По мнению историков искусства, "Молодая девушка в шляпе" - работа из той же коллекции, что и "Философ" (Philosophe) кисти Фрагонара, проданный на аукционе в 2021 году более чем за €7 млн.

Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) считается одним ведущих живописцев сцен галантной жизни.