Театр "Балтийский дом" покажет новый спектакль "Попрыгунья" по рассказу Чехова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет премьеру трагикомедии "Попрыгунья" по мотивам одноименного чеховского рассказа. Спектакль в формате "Зритель на сцене" поставила режиссер Александра Мамкаева, сообщили в пресс-службе театра.

"Великий человек" - так Чехов вначале хотел назвать "Попрыгунью". Это трагикомедия о цене, которую люди платят за свои ошибки. О том, как легко променять истину на фальшивку. И еще о том, что не всякий талант станет кричать о себе. Он может быть скромен и тих, как и подлинная любовь, прощающая и терпеливая", - рассказали в пресс-службе.

Пьесу по мотивам рассказа написал актер, режиссер и драматург Виктор Бугаков, который несколько смягчил чеховский финал, дав шанс Ольге Ивановне Дымовой на духовное прозрение.

Сценографию спектакля создала Ирина Бируля. Художник по костюмам - Мария Седых. Главные роли исполняют Анастасия Подосинникова, Александр Плаксин и Александр Муравицкий.

Новая работа перекликается с другой постановкой Александры Мамкаевой по Чехову - спектаклем "Душечка", который уже два сезона с успехом идет в "Балтийском доме". Два этих названия складываются в своеобразный чеховский диптих на тему женских образов.

Из обращений к рассказу "Попрыгунья" наибольшую известность получила экранизация 1955 года, осуществленная Самсоном Самсоновым. Главные роли в фильме сыграли Людмила Целиковская и Сергей Бондарчук.